Коронавирус в Литве: 589 новых случаев, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 589 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил Департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 954 случая COVID-19. Скончались 3389 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 220 случаев.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 191 197 человека, декларирован 146 141 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6418 человек.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

За сутки было изолировано – 1128, всего в изоляции находятся 34 519 человек.

В минувшие сутки был сделан 6371 молекулярный тест (ПЦР) и 852 антигенных теста.

За минувшие сутки в больницу положили 67 больных COVID-19.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привили 9723 человек, второй – 6324. Всего двумя дозами в Литве привиты 97 883 человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!