В Литве обновлен список пораженных стран: перемены коснутся путешественников, приезжающих из 9 стран

С понедельник список стран, приезжим из которых придется провести 14 дней в условиях строгой изоляции, пополнят Швеция, Венгрия и Иордания, а обычные условия изоляции коснутся приезжих из Ирландии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Монако, с островов Теркс и Кайкос, сообщает Минздрав Литвы.

Поскольку британский штамм COVID-19 распространился в большинстве стран Европы, включая Литву, было решено ужесточить режим изоляции только для приезжающих из стран, в которых распространен другой опасный штамм и из стран с очень высоким уровнем заболеваемости.

Однако с 10 марта все приезжающие в Литву должны предъявлять справку об отрицательном тесте на ковид. Если пассажир не предъявит такую справку, его просто-напросто не возьмут на борт самолета, в автобус и т.д.

Это требование не распространяется на членов экипажей и членов команд, работающих на международных маршрутах; людей, которые едут через Литву транзитом; лиц, переболевших COVID-19, если диагноз был подтвержден с помощью молекулярного тестирования и с момента постановки диагноза прошло не больше 90 дней; привитых от ковида лиц; лиц младше 16 лет, а с 15 марта - на членов официальных делегаций.

С понедельника ужесточается контроль и изоляция лиц, прибывающих из стран, где распространен бразильский штамм (P.1) и южноафриканский штамм (B.1.351 или 501Y.V2).

Кроме того, усиленный режим изоляции коснется приезжих из стран, где уровень заболеваемости составляет больше 500 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

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