Премьер-министр: Литва предлагает ЕК создать четкий механизма заимствования вакцин

Литва поддерживает координируемое Еврокомиссией (ЕК) общее обеспечение вакцинами и роль Европейского агентства по лекарствам (ЕАЛ), однако предлагает при этом создать четкий механизм заимствования вакцин, говорит премьер Ингрида Шимоните.

Она подчеркнула это, председательствуя на проходившей в онлайн-режиме встрече Балтийского совета министров, в котором также участвовала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Заимствование вакцин показывает, что такая помощь в любое время может понадобиться любому государству-члену. Мы предложили бы создать четкий механизм заимствования - это позволило бы избежать складирования вакцин и помогло бы государствам, которые нуждаются в помощи и которые могут вакцинировать быстрее", - сказала премьер Литвы для пресс-релиза.

Премьер, как сообщает пресс-служба, подчеркнула, что государства также ожидают более детального предложения ЕК о "зеленом паспорте" по COVID-19. Она напомнила, что Литва придерживается позиции, что в такой прививочный сертификат следует внести и информации о тестировании или перенесенном заболевании COVID-19.

Как говорится в сообщении, на встрече положительную оценку получил тот факт, что в четверг общими усилиями государств Балтии и ЕК достигнуто важное сообщение о финансировании Rail Baltica из Фонда Евросоюза (ЕС) для общеевропейских инфраструктурных инвестиций (CEF).

Премьер Литвы подчеркнула, что страну не устраивает прогресс с проведением в жизнь рекомендаций по стресс-тестам Белорусской АЭС (БелАЭС), напомнила о выводах Европейского совета относительно блокирования электроэнергии, выработанной на небезопасных электростанциях, чтобы она не попала на рынок ЕС.

Премьеры стран Балтии также обсудили ситуацию в Беларуси, они подчеркнули необходимую помощь белорусскому народу "не только на словах, но и на деле", стремление сохранить приоритетность этого вопроса в повестке дня ЕС.

"Единство ЕС должно сохраниться в плане единого отпора агрессивной политике России. Нужно поддерживать продемократические силы России, ее гражданское общество и правозащитников", - говорится в сообщении.

Также премьеры подробно обсудили вопросы синхронизации энергостей, ядерной безопасности, региональной безопасности и обороны, "Восточного партнерства". Вместе с тем было отмечено, что БелАЭС "вредит устойчивости проведения в жизнь проекта синхронизации и развитию местных мощностей выработки электроэнергии".

"Глава правительства подчеркнула, что Литва ценит политическое обязательство Балтийских государств прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, однако нынешний анализ данных ясно показывает, что применяющаяся двусторонняя методика не действует. Выработаны принципы новой трехсторонней методики, предлагаемая Литвой новая методика торговли электроэнергией с третьими странами максимально препятствовала бы попаданию электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии", - говорится в сообщении.

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