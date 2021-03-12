Скандал в детском саду: родители рассказали о страшных методах воспитания детей

"Мы больше не хотим молчать, хотим, чтобы об этом узнала вся Литва", – так в редакцию Delfi писали родители некоторых детей, посещающих детский сад при начальной школе Казлу Руды. По их словам, они не могут спокойно оставлять детей в детском саду. Кроме того, в редакцию прислали видео, на котором запечатлено грубое обращение с детьми нянечки. Этот вопрос решает местный муниципалитет.

В редакцию Delfi пришло анонимное письмо с почты mamosuzvaikus@gmail.com.

"Мы больше не хотим молчать, хотим, чтобы об этом узнала вся Литва! Чем больше людей будет знать, что творится в детских садах и что не все родители могут со спокойным сердцем оставлять там своих детей", – сказано в письме.

Родители рассказали, что детей закрывают в туалетах, таскают за руки и за волосы, унижают и запугивают.

"Неужели таковы современные методы воспитания детей? Так воспитывают будущее поколение? (...) Дети не хотят идти в сад, кричат от ужаса, когда о нем слышат, клянутся, "что будут хорошими и будут делать все, что надо", лишь бы не идти в сад...

Так что там происходит? Здесь речь идет о детском садике при казлу-рудской начальной школе. Из-за поведения воспитателя не раз обращались к директору, но она всегда говорила одно - это "глупости, такого не может быть", "а если что-то не нравится, то забирайте детей и идите отсюда..." Это ответ компетентного и опытного руководителя?"

Родители сообщили Delfi, что на этот раз обратились в службу по правам детей, в администрацию мэрии, к директору школы, в отдел просвещения, а оттуда дело передано в полицию, начато расследование.

С порталом Delfi связалась одна из мам. Она не захотела назвать свое имя, чтобы не навредить ребенку.

"Хочется справедливости и серьезных решений. Большинство боится лишиться места или углубляться в эту ситуацию, а может, не доверяют детям. Наша дочь ходит в сад с сентября. Детей наказывают за шум, за то, что они бегают, за то, что не спят, не умеют одеваться. Им причиняют физическую боль, на них кричат, директор об это знает. Сейчас делом занимается полиция, служба по правам детей, нас не удовлетворяет и увольнение няни, директор перед нами даже не извинилась.

Мы не знаем, кто будет работать с нашими детьми, что их ждет, а снятое видео нас шокировало, мы хотим, чтобы были предприняты конкретные действия", - сказала женщина.

По ее словам, одного мальчика закрыли в туалете и он пережил серьезную травму, а девочку ударили по мягкому месту и трясли.

Портал пытался связаться с директором школы Линой Лаужайтене, но по указанному номеру никто не отвечал.

Мэр Казлу-рудского муниципалитета Мантас Варашка сказал, что ему об этой ситуации известно. Он сказал, что сейчас сотрудничают со службой по правам детей и работают с директором школы, ей вышлют вопросы о ситуации с издевательствами в школе и в детском саду.

"В понедельник будет начата служебная проверка, будет выяснятся вопрос ответственности директора", – сказал он.

Мэр сказал, что все материалы оценит полиция.

Представиытель Мариямпольского ГКП Ренатас Сяурусайтис сказал, что они получили заявление 8 марта. Было начато расследование.

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