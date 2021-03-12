Первый полет на остров намечен на 12 июня, сообщила компания.
"Хотя путешествия сейчас ограничены, мы надеемся, что к лету ситуация в Европе стабилизируется, и путешественники смогут более уверенно планировать предстоящие летние отпуска", - сказал для пресс-релиза менеджер Wizz Air по коммуникации Андрас Радо.
Цена билетов - минимум 39,99 евро, полеты будут выполняться по средам и субботам.
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