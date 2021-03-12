Wizz Air откроет направление из Вильнюса в Санторини

Венгерская авиакомпания Wizz Air в июне начнет осуществлять полеты из Вильнюса на греческий остров Санторини.

Первый полет на остров намечен на 12 июня, сообщила компания.

"Хотя путешествия сейчас ограничены, мы надеемся, что к лету ситуация в Европе стабилизируется, и путешественники смогут более уверенно планировать предстоящие летние отпуска", - сказал для пресс-релиза менеджер Wizz Air по коммуникации Андрас Радо.

Цена билетов - минимум 39,99 евро, полеты будут выполняться по средам и субботам.

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