Министр юстиции Литвы предлагает узаконить в некоторых районах многоязычие

В Майшягале, около Вильнюса, ряд улиц отмечены названиями на двух языках. По закону о госязыке такие таблички незаконны, их давно должны были убрать, сообщают "Новости" канала LNK. Представители Партии свободы намерены узаконить такие двуязычные таблички.

"Живет много польскоговорящих, русскоговорящих, это для людей как своеобразная форма идентичности. Каждый живущий здесь должен учить литовский язык", – сказала журналистам LNK местная молодежь.

Молодежь в Майшягале отлично говорит по-литовски, но есть и те, кто за 30 лет не сумел выучить язык.

"Есть такие люди, которые говорят только по-русски и по-польски. Только они и общаются в основном на польском языке", – сказала одна местная женщина.

Другой местный житель сказал, что может договориться по-литовски.

По действующим законам, жителей в учреждениях обслуживают только на государственном языке. Однако одна местная женщина сказала, что в старостве можно говорить и по-польски.

Министр юстиции, член Партии свободы Эвелина Добровольска предлагает официально узаконить написание названий улиц на двух языках в регионах, где проживают нацменшинства.

"Что было бы, если бы в Литве одну улицу назвали по-арабски, другую по-польски, третью по-русски?", – удивлялся прохожий, с которым на эти тему говорили журналисты.

"Я думаю, что это такой чувствительный вопрос, мнения тут могут быть разные, но я уверена, что должно хватить голосов и в первом чтении и во время принятия", – сказала министр юстиции.

Ее предложение не поддерживают и языковеды.

"Зачем записи на других языках, если во всех списках, на всех картах фигурируют литовские названия. Значит, на практике это никаких функций не выполняет", – сказал глава Государственной инспекции по языку Аурюс Валотка.

Также предлагается узаконить возможность подачи заявлений в муниципалитеты и староства не только на литовском, но и на русском или польском языках.

"Сегодня в местные органы власти - муниципалитеты и староства - можно обратиться только на литовском языке, мы предлагаем разрешить их на другом языке. Это не распространяется на жалобы, поскольку жалобы - это уже административная процедура, тут язык должен быть государственным. Этот проект рабочая группа уже согласовала с инспекцией по языку, он закону о языке не противоречит", – заверила министр.

Foto: Skaitytojo nuotr.

Языковеды не склонны одобрять заявления на польском и русском языках. Валотка сказал, "что здесь Литва и литовского языка должно быть как можно больше. Еще больше вопросов у языковедов вызывает предложение узаконить название местностей в регионах, населенных нацменьшинствами, традиционными польскими или русскими названиями.

"Чтобы не появились улицы дзержинского, коммунисток медейскерите, всяких зиманов и т.п., проспектов Ленина. Должны быть ограничения", – сказал Валотка.

Министр заметила, что нельзя будет давать произвольные названия.

"Должна быть отдельная комиссия, которая проведет исторический анализ и решит, какие топонимы существовали в Литве, какие можно использовать", - сказала она.

В соответствии с Конвенцией о нацменьшинствах, предлагается применять исключения в районах, где нацменьшинства составляют не меньше 30% жителей. К таким в Литве относятся Вильнюсский, Шальчининкский и Тракайский район (польский язык) и Висагинас (русский язык).

Однако Мунюст предлагает планку в 20%. Значит, прибавится Швенченский район. По данным LNK, говорилось и о 15% барьере. Тогда в число таких регионов войдет Клайпеда и Зарасайский район.

"Инспекция и комиссия по языку участвовала, была "против" этого процентного ограничения, ведь в конвенции речь идет о 30%", – сказал Валотка.

Предложения министра не одобряет и часть консерваторов.

"Если у нас будет 6 районов с официальным двуязычием или трехъязычием, то фрагментация государства станет еще больше, будет сегрегация нацменьшинств, а не их интеграция. Этого надо избегать", – сказал депутат Паулюс Саударгас.

Либералы также намерены предложить и написание фамилий на языке оригинала.

"Это будет отдельный проект, который, как мы видим в программе, тоже появится на повестке дня весенней сессии", – сказала Добровольска.

По словам Саударгаса, Конституционный суд Литвы уже несколько раз рассматривал этот вопрос, поэтому возникнет конституционная дилемма.

Политолог Гедиминас Казенас сказал, что споры политиков о языке только вносят разлад в общества, хотя это ничего по сути не меняет в жизни общества.

"Тут есть явный политический интерес, Партия свободы декларировала эти вопросыs, она, видимо, за счет голосов меньшинств и добилась своего политического результата. Я бы сказал, что это делают несколько ради политических целей", – сказал Казенас.

По его словам, международные организации не раз признавали, что ни в одной стране у польского меньшинства нет таких хороших условий, как в Литве.

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