Вице-министр: массовую вакцинацию рекомендуем начать с жителей пожилого возраста

С началом массовой вакцинации жителей Литвы от COVID-19 будет действовать рекомендация начать прививать людей из старших возрастных групп, более точный ее порядок выяснится вскоре, заявила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.

"Было бы мечтой заявить, что могут идти все, кто хочет, но мы понимаем и то, что, вероятно, та группа людей, которой придется зарегистрироваться, очень большая, поэтому мы сейчас консультируемся с самоуправлениями, чтобы они предусмотрели этот процесс", – сказал вице-министр журналистам в пятницу.

"Похоже, что мы склоняемся к тому, что, прежде всего, мы будем рекомендовать регистрироваться людям старшего возраста (...), но как точно мы это будет реализовывать, возможно, вопрос недели, и на следующей неделе окончательные ответы у нас будут", – добавила она.

По словам замминистра, пока трудно сказать, когда точно начнется массовая вакцинация, поскольку даже и после завершения вакцинации пенсионеров, есть еще две приоритетные группы - люди, болеющие хроническими заболеваниями и работники, выполняющие функции, важные для государства. Планируется, что регистрация этих групп для вакцинации будет проходить через места работы или медучреждения.

"Мы говорим о начале массовой вакцинации в начале мая. А значит, о вакцинации групп жителей с хроническими болезнями и выполняющих важные для государства функции мы можем говорить в марте или во второй половине апреля", – сказала Ж. Симонайтите.

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