Минздрав: Литва не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва не намерена временно останавливать процесс вакцинации препаратом AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли несколько стран Евросоюза, утверждает представитель министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шукста.

"Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля за лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этим препаратом, остановлена лишь одна конкретная его партия", – сообщила она BNS в пятницу.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после его введения в крови образовались сгустки.

Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинно-следственная связь между вакцинами и сгустками.

Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.

В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке вакцинации препаратом AstraZeneca серии ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС.

Во вторник Минздрав Литвы сообщил, что остановил вакцинацию препаратом AstraZeneca серии ABV5300, получив информацию от австрийских ведомств об опасных побочных действиях.

В данный момент в Литве используются утвержденные Европейским фармагентством вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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