С осени появится новый способ приобретения билетов на поезда в Литве

Осенью 2021 года купить билеты на поезд в Литве можно будет через мобильное приложение – железнодорожная компания пассажирских перевозок LTG Link подписала договор с компанией Fortevento и эстонской Turnit о внедрении новой системы, сообщает LTG Link.

Новую систему покупают по принципу SaaS. Договор подписал на 5 лет, стоимость проекта 7 млн. евро.

"В будущем мобильное приложение планируют интегрировать в другие виды транспорта, чтобы клиенты могли планировать свою поездку от двери к двери – и пользоваться одним билетом", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

LTG Link отвечает за пассажирские перевозки по Литве и за ее пределами.

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