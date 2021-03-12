Коронавирус в Литве: 355 новых случаев, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 3923 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, 197 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 222,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 тыс. 356 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 190 тыс. 234 человека, декларирован 146 тыс. 141 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6 827 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 920.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3373 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 6 801 смерть.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привиты 417 человек, привитых второй дозой – 674.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами – 91 тыс. 546 человек.

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