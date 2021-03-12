СОГГ: все въезжающие в Литву заранее позаботились о необходимых документах

Все путешественники, которые организованно прибывают в Литву, имеют при себе сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ). С 10 марта до сегодняшнего пограничники проверили 1100 человек.

Все приезжие должны предоставлять сертификат об отрицательном тесте на COVID-19, полученный не раньше, чем за 72 ч. до приезда в Литве. Тест надо сдавать всем лицам старше 16 лет.

До 6 ч. в пятницу пограничники проверили 1118 приезжих. У всех при себе были необходимые сертификаты.

С 10 марта у перевозчиков появилось новое обязательство – перед тем как начать посадку они должны проверить, есть ли у пассажиров необходимые сертификаты теста на COVID-19.

Исключения сделаны для экипажей и членов команд, работающих на международных маршрутах; людей, которые едут через Литву транзитом; лиц, переболевших COVID-19, если диагноз был подтвержден с помощью молекулярного тестирования и с момента постановки диагноза прошло не больше 90 дней; привитых от ковида лиц; лиц младше 16 лет.

Исключения касаются и тех, кто едет на личном транспорте – они могут сдать тест в Литве, но они должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

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