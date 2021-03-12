Погода: ожидается мокрый снег и сильный ветер

Сегодня погоду в Литве обусловит активный Атлантический циклон. Ожидается сильный ветер, на западе скорость ветра составит 15–20 м/с. Днем будет облачно, только на юге возможны небольшие прояснения. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.

В субботу ночью погода ненадолго улучшится. Осадков будет немного: с вечера небольшой дождь ожидается на северо-востоке, а утром на западе. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, поэтому местами, особенно на юго-востоке, прогнозируют гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем зона осадков охватит всю страну. Ожидается небольшой дождь, местами мокрый снег. Будет пасмурно и сыро, ветрено. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В воскресенье в Литву придет еще один Атлантический циклон. Ночью над страной пройдет атмосферный фронт, который принесет интенсивные осадки, в основном снег, а утром дождь. Ночью будет чуть выше нуля, мороз возможен лишь местами на востоке.

В воскресенье ожидается больше прояснений. На востоке и на юге ожидаются небольшие дожди. На западе, особенно после обеда, ожидаются обильные осадки. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем будет 4–8 градусов тепла. В начале следующей недели будет больше прояснений, вероятность осадков невелика, ветер немного успокоится, но станет немного холоднее.

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