Витаутас Ландсбергис: сегодня надо освобождаться от оккупации, имя которой – ненависть

Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, поздравляя жителей с 31-й годовщиной восстановления независимости, подчеркнул, что людей должно волновать их государство, а государство должно заботиться о людях. "Мы высвободились, а сегодня надо освобождаться от еще одной оккупации, имя которой – ненависть, – сказал он. - 31 год назад 11 марта мы, тогдашние ваши представители, объявили единую волю, что Литва снова начинает осуществлять суверенные права своих жителей. В первую очередь – они сами смогут управлять своей землей. Чужой власти нет, чужая сила не будет управлять Литвой, жители Литвы есть и будут ее властью".

"Вот и выбрали, и никакая другая столица ни на Востоке, ни на Западе не указывала за кого и как голосовать. Мы высвободились, а сегодня надо освобождаться от еще одной оккупации, имя которой – ненависть. Где ты, Саюдис братства, братское государство? Людей должно волновать их государство, а государство должно заботиться о людях. Но что такое государство? Это представители тех же жителей у власти, в госучреждениях, начиная с парламента.

"Без государства мы были бы свалкой", – сказал 30 лет назад мыслитель, патриот, ксендз Йонас Юрайтис. Тогда за несколько месяцев до этого мы только начали заново строить государство. А ведь государство – это и дух, который необходимо культивировать как почву, создавать и лелеять, несмотря на погоду. Нельзя только эксплуатировать, пользоваться только что отвоеванной страной. Использовать! Не надо забывать и об имени греха.

С такими рассуждениями пользователей мы постоянно сталкиваемся, и это самая большая проблема Литвы. Став господами-пользователями, мы сами того нехотя начнем вести себя как завоеватели отцовской земли. Тогда придут другие завоеватели, тогда главным будет не твое право или право твоих детей, а величина кулака, тяжесть кремня или мощность бомбы. Или твоя глупость.

В Священном писании рассказано о старшем сыне в семье Исаве, который продал первородство за чечевичную похлебку. И мы такое слышали не раз, когда за Литву нам предлагали коммунизм или капитализм – чечевичную похлебку. Поэтому не надо соскальзывать в такие дебри духа, где почувствуем себя чужими или отчужденными – не братьями, а людьми, которые сами себя сослали из своей страны, хотят называться новыми ссыльными. Не надо сдаваться перед этой пандемией. Если кто-то, поплутав по миру вернулся в Литву – очень хорошо, обнимем его. Давайте строить и совершенствовать нашу страну на основе справедливости и любви, оставляя мошенников и лжецов и ненавистников в их трясине.

Путь Литвы – это пусть света и правды. Так поют, но не осуществляют быстро и успешно, а времени мало, мир трещит по швам. Адам Мицкевич 200 лет назад писал о Литве, что только тогда понимаешь, что у тебя было, когда теряешь это. То, что я говорил о государстве для людей и людях-хозяевах, а не разбойниках - это идеал, который хотелось бы видеть. Это зависит от каждого.

Мое государство. Было бы хорошо, если бы больше людей так думало. У себя никто не крал бы. Но твое ли, чувствуешь ли ты это? Может, оно только вот того чиновника? Тогда ты уже уставший прохожий. Но ведь и государство куда-то идет. Волнует ли тебя, куда идет, чего добивается? Если нет, то и не ворчи. А что оно мне дало? Мать, а ты уже получила пенсию, мне сегодня нужны деньги. Если только это и нужно, то не называй себя сыном и дочерью, разве что популяцией. Тогда тебе все равно, что в паспорте написано.

Поскольку кто-то уже сделал – восстановил государство 11 марта, то сейчас все даром получают свободу. Поэтому и не ценят. Или ценят. Стоит осмотреться по сторонам, что они делают для матери.

Тот или этот хочет быть гражданином Литвы. По количеству голосующих – каждый второй. Видимо, хотят заботиться о прогрессе Литвы, создавать ее благосостояние, привлекательность и радость. Точно ли таких много?

Еще раз говорю: строй, украшай, совершенствуй Литву. Тогда у тебя не появятся подозрения и вопросы, твоя ли она. Защищай, если твоя. Тропинок много, но не надо терять дорогу, особенно в сегодняшней и завтрашней неизвестности. Давайте будем детьми Литвы. Литвы", – сказал Ландсбергис.

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