В праздничный день ожидается холодная погода

11 марта в Литве погода будет меняться, поскольку приблизится Атлантический циклон. Во второй половине дня на западе страны местами выпадет снег. Усилится неприятный ветер. Вечером его порывы достигнут 15-18 м/с, а у моря 19-20 м/с. Прогнозируют метель. Днем будет выше 0, воздух понемногу прогреется до 0-4 градусов тепла.

Во многих районах будет 1-3, на юго-западе местами 4 градуса тепла, а в Аукштайтии около 0.

В пятницу установится зона низкого давления. Ночью будет идти снег, местами сильный. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ожидается метель. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем на смену снегу придет мокрый снег, а во второй половине дня на западе ожидается дождь. Ветер понемногу успокоится. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.

В выходные время от времени ожидаются смешанные осадки. По ночам будет около 0, днем 2-8 градусов тепла.

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