Глава Минздрава Литвы отреагировал на критику рекламной кампании вакцинации: волонтеров привлекли из-за нехватки времени

Волонтеров для участия в рекламной кампании вакцинации от коронавируса привлекли, поскольку не успевают провести госзакупки, сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Он заметил, что правительство Ингриды Шимоните вступило в должность 11 декабря, за две недели до поставки первой партии вакцины в страну, а к масштабным кампаниям надо готовиться заранее.

"У нас было мало времени. Поскольку мы знаем, что с помощью госзакупок только заказ идеи отнял бы минимум два месяца – к сожалению, есть такие процедуры, – поэтому мы обратились к творческим людям, они сделали, что смогли. Мы им очень благодарны", – сказал он.

В среду на Youtube Минздрава появились шесть 30-секундных роликов кампании "Плечо за свободу" (Petys už laisvę), в которых врачи рассказывают о пользе вакцинации.

Министр подчеркнул, что он благодарен отряду Сов Союза стрелков, "который возглавляет Эдмундас Якилайтис", за "волонтерскую помощь в создании стратегии коммуникации" и клипов вообще.

По его словам, стрелки волонтеры работают бесплатно.

"Они все это сделали бесплатно, никакие договоры не планируются", – подчеркнул министр.

Дулькис сказал, что информационную кампанию расширят – сейчас проводят госзакупки.

"Но я хочу порадоваться, что большая часть СМИ, бизнеса, в данном периоде, когда организуют госзакупки, согласны бесплатно распространять эту рекламу и участвовать в кампании вакцинации", – слазал министр.

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