Кампания по популяризации вакцинации в Литве – вот с чем столкнулся пенсионер из района

Знаете, я уже начал было думать, что Литва - космическая держава. В том смысле, что она общается с космосом. Это как назвать Литву морской державой, потому что она у моря и у нее есть пляжи в Паланге и Швянтои.

Минздрав наконец заметил, что люди не прививаются. Особенно серьезно обстоят дела с пенсионерами. Не хотят они прививаться, и делай, что хочешь.

Что делать, конечно - начнем рекламную кампанию, ведь пенсионеры без доступной информации и красивых слов на сайте Минздрава ничего не поймут. И все это излагается с серьезной гримасой на лице как большое достижение.

Это как с запуском нашего спутника (настоящего, а не "Спутника") в космос. Интересно, а сам Минздрав не пробовал съехать с асфальта и добраться до какой-нибудь деревни? Чтобы расширить кругозор.







Расскажу реальную историю, которая произошла в Алитусском районе. На время карантина количество автобусов сократили. Из деревни в город на общественном транспорте можно уехать в 7 ч. утра (на самокате не доедешь, батареи не хватит, ведь расстояние больше, чем от правительства до Минздрава), назад автобус едет в 19 ч.vakaro.

Человек получает смс-сообщение, пришла его очередь прививаться, он должен явиться в 9 ч. утра. Это значит, что пенсионер должен выехать из дома в 7 утра и после вакцинации ходить по городу Алитусу до 19 ч.

По правилам карантина, к близким и друзьям идти нельзя. Объясните, как пиар-акция поможет пенсионерам, которых в деревне и окрестностях десятки, поехать на прививку? Может им несколько часов ходить по городу кругами и греться от плакатов с рекламой Минздрава и призывом прививаться?

Может, вместо этого, можно договориться с местным автобусным парком, составить график и возить команды прививающих по деревням? Ой, извините, ведь работать придется. Тут не хватит деятельности выигравшей конкурс компании.

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