Минздрав наконец заметил, что люди не прививаются. Особенно серьезно обстоят дела с пенсионерами. Не хотят они прививаться, и делай, что хочешь.
Что делать, конечно - начнем рекламную кампанию, ведь пенсионеры без доступной информации и красивых слов на сайте Минздрава ничего не поймут. И все это излагается с серьезной гримасой на лице как большое достижение.
Это как с запуском нашего спутника (настоящего, а не "Спутника") в космос. Интересно, а сам Минздрав не пробовал съехать с асфальта и добраться до какой-нибудь деревни? Чтобы расширить кругозор.
Žinote, aš pagaliau patikėjau, kad Lietuva kosminė valstybė. Ta prasme bendraujanti su kosmosu. Panašiai, kaip Lietuva...
Posted by Arūnas Milašius on 2021 m. kovo 10 d., trečiadienis
Расскажу реальную историю, которая произошла в Алитусском районе. На время карантина количество автобусов сократили. Из деревни в город на общественном транспорте можно уехать в 7 ч. утра (на самокате не доедешь, батареи не хватит, ведь расстояние больше, чем от правительства до Минздрава), назад автобус едет в 19 ч.vakaro.
Человек получает смс-сообщение, пришла его очередь прививаться, он должен явиться в 9 ч. утра. Это значит, что пенсионер должен выехать из дома в 7 утра и после вакцинации ходить по городу Алитусу до 19 ч.
По правилам карантина, к близким и друзьям идти нельзя. Объясните, как пиар-акция поможет пенсионерам, которых в деревне и окрестностях десятки, поехать на прививку? Может им несколько часов ходить по городу кругами и греться от плакатов с рекламой Минздрава и призывом прививаться?
Может, вместо этого, можно договориться с местным автобусным парком, составить график и возить команды прививающих по деревням? Ой, извините, ведь работать придется. Тут не хватит деятельности выигравшей конкурс компании.
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