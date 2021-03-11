Ландсбергис в Таллине: Литва готова помочь Эстонии в борьбе с коронавирусом

Глава МИД Литы Габриэлюс Ландсбергис в среду во время рабочего визита в Таллин встретился с министром иностранных дел этой страны Эвой-Марией Лийметс. Во время встречи больше всего внимания уделялось вопросу обуздания пандемии в обеих странах, особенно положению в Эстонии, где показатель заболеваемости очень высок.

"Литва готова предоставить Эстонии такую помощь, в какой она сейчас больше всего нуждается в борьбе с пандемией", – сказал Ландсбергис.

Министры обсудили и другие вопросы: общие проекты в сфере транспорта и энергетики, приоритеты председательства Литвы в Совете министров стран Балтии в 2021, вопрос атомной безопасности, Восточного партнерства, безопасности в регионе, и т.д.

Ландсбергис подчеркнул важность совместных действий по отказу от закупки от небезопасной электроэнергии Белорусской АЭС, которая, по словам литовских экспертов, приходит на рынок стран Балтии.

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