Правительство Литвы разрешило работу всех магазинов с отдельным входом, музеев и галерей

BNS ru.DELFI.lt

Правительство Литвы со следующего понедельника разрешило работу всех магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, независимо от их площади, а также разрешило открыться музеям, галереям при соблюдении требований безопасности.

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