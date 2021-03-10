Страны Балтии обратились к ЕК: просят создать механизм перераспределения вакцин

Министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии призывают Еврокомиссию создать временный прозрачный механизм перераспределения вакцин между государствами-членами ЕС, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

Министерство утверждает, что такой призыв был озвучен с учетом непростой эпидемиологической ситуации и обстоятельств, при которых избыток вакцин может остаться неиспользованным по истечении срока годности.

Министры здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии Арунас Дулькис, Даниэль Пвлютс, Танель Кийк совместным письмом обратились к комиссару ЕС по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес.

"В обращении трех министров акцентируется благодарность ЕК и команде комиссара за постоянные усилия в повышении производства вакцин от COVID-19 и их поставок. С удовлетворением отмечая диалог с производителями вакцин о более стабильных, прозрачных и более предугадываемых поставках вакцин в страны ЕС, министры подчеркивают необходимость оценить непредусмотренные случаи, когда вакцины должны быть срочно перераспределены между странами" – говорится в сообщении.

По мнению министров, решения такого рода следует обосновывать четкими и ясными критериями, такими, как доступность вакцин, уровень вакцинации, частота случаев, смертность и распространение новых мутаций.

Министры призывают создавать механизм перераспределения, если сложится ситуация, когда избыток неиспользованных вакцин накопится в любом государстве-члене. На этот случай следует создать механизм особых ситуаций, который мог бы оправдать исключительные случаи пропорционального распределения вакцин и временно поощрять поставки в те страны, которым они требуются в срочном порядке.

"Это позволит странам ЕС более эффективно использовать вакцины, произведенные и доставленные на уровне ЕС, повысит масштабы вакцинации во всем ЕС, будет способствовать сокращению бремени, созданного пандемией и предотвращению распространения вируса COVID-19", – говорится в сообщении.

В данный момент Европейское фармагентство утвердило вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Их партии распределяются среди членов ЕС пропорционально количеству населения.

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