Премьер-министр Литвы: другие послабления – вопрос дальнейших недель

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает, что в ближайшие недели будет решаться вопрос большего количества послаблений для бизнеса: спортклубов, магазинов в торговых центрах. Решения могут приниматься путем группировки схожих видов деятельности.

"Это вопрос дальнейших недель, но все обсуждения, конечно же, будут проходить, при этом будут оценивать эпидемиологическую ситуацию, данные по штаммам, которые получим в конце недели. И если мы увидим, что это безопасно, тогда попробуем группировать схожие виды деятельности", – сказала Шимоните.

Премьер сказала, что ей кажутся логичными условия, предложенные спортклубами, но этот вопрос еще не обсуждался с экспертами.

"Но если мы разрешаем двигающимся людям без масок заниматься чем-то в закрытом помещении, то тогда нелогично держать закрытыми театры и кинотеатры. Значит, надо группировать схожие виды деятельности и принимать решения по ослаблению ограничений, менять требования, принимать правила в одно время. Если ситуация не будет ухудшаться, думаю, будем говорить об этом в ближайшие несколько недель", – сказала Шимоните.

Что касается магазинов, работающих в торговых центрах, то и этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

"В понедельник эксперты обсуждали условия открытия магазинов и согласовали их, правительство сегодня приняло решения. О магазинах в ТЦ дискуссия продолжится на этой неделе или в начале следующей недели", – сказала Шимоните.

Она объяснила, что решения будут зависеть от того, удастся ли найти общий язык с управляющими торговых центров и о том, какие дополнительные меры безопасности будут приняты. Требования к безопасности в магазинах должны быть похожими.

"Про торговцев я не хотела бы рассуждать, что будет, если будет. Я бы хотела, чтобы и в будущем мы говорили только о послаблениях", – сказала премьер-министр Литвы.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 31 марта.

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