Правительство Литвы установит правила тестирования: отказавшиеся не смогут выйти на работу

Если возникают подозрения в связи с болезнью или в компании фиксируют очаг заболевания, работники в обязательном порядке должны будут сдавать анализы или работать удаленно – если нет возможности работтаь удаленно, не сдавший тест работник останется без зарплаты. В обновленном законе о профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями указано, когда работники должны сдавать анализы.

В проекте предлагается установить, что в некоторых случаях на работу могут приходить только работники, которые проверились на коронавирус.

Провериться должны заболевшие или если в офисе установлен очаг болезни, третий вариант – если в компании есть такие сферы деятельности, работающие в которых должны периодически тестироваться.

Этот проект еще должен утвердить парламент, он еще может быть изменен. Предлагается, в случае фиксации очага на рабочем месте, разрешать работать в офисе или на предприятии только тем, кто сдал тест и получил отрицательный результат. Это касалось бы всех инфекционных заболеваний, не только COVID-19.

Если работник отказывается от проверки, предлагают отстранять его от работы и не платить зарплату, пока не сдаст тест. Другая возможность – удаленная форма работы. Не сдавать тест вовремя можно лишь по уважительной причине - по болезни, из-за участия в похоронах близких, командировки.

Работника возвращают на его рабочее место с того для, как он предоставит отрицательный результат теста или справку от врача, что может работать.

Больные или люди с симптомами болезни не могут вернуться на работу без справки от врача, если речь идет о работе в офисе или на предприятии.

Глава Минздрава Литвы должен также утвердить список специальностей, представители которых могут работать, только сдав тест на коронавирус. Кроме того, люди из этой группы должны периодически сдавать тест. Периодическое тестирование оплачивает работодатель, а за проверку при возвращении на работу платит работник.

Хотят сделать так, чтобы во время карантина или режима ЧП за проверку платило государство.

Правительство Литвы надеется, что такие поправки обеспечат безопасное открытие некоторых видов деятельности, позволит своевременно установить новые случаи, организовать изоляцию лиц и контроль за заболеванием.

На данный момент в законе нет возможности работать удаленно в случае, если у человека подозревают опасное инфекционное заболевание.

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