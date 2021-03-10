Контрабандисты сконструировали и спустили в Неман круглую "льдину"

Друскининкайские пограничники вытащили из Немана контрабандный груз с приемником GPS. Груз, спущенный на воду в Беларуси, очень напоминал круглую льдину.

В ночь на среду пограничники Варенской заставы заметили в верховье Немана подозрительную льдину. В этом месте по середине реки проходит граница с Беларусью. На реке еще есть льдины, но эта вызвала у пограничников подозрения.

У деревни Швяндубе пограничники спустили на воду моторную лодку. Они отбуксировали странную "льдину" к берегу. Она была круглой и покрытой инеем. Выяснилось, что это не настоящая льдина, а сформированный из сигарет круг, упакованный в полиэтиленовую пленку. На сооружении был приемник GPS. С его помощью контрабандисты следили за грузом.

В "льдине" оказалось 2000 пачек сигарет Fest с белорусскими бандеролями.

Ведется расследование.

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