Премьер-министр Литвы: вопрос мобильности обсудим на следующей неделе

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство Литвы в среду решит вопрос некоторых послаблений карантина. Однако вопрос мобильности будет обсуждаться только на следующей неделе.

"Сегодня будут приняты те решения, которые представили эксперты. Они касаются торговых предприятий. Поскольку немало муниципалитетов хочет участвовать в пилотном проекте возвращения детей в школу, будет дано добро на эту деятельность", – сказала журналистам Шимоните.

По ее словам, правительство в среду примет и решение по вопросу работы культурных учреждений. А вот муниципалитетам, в которых уровень заболеваемости низкий, с послаблениями придется подождать.

"В понедельник будем обсуждать вопрос ограничения мобильности, будем говорить о режиме, который вступит в силу после окончания действия ограничения в масштабах всей страны", – сказала Шимоните.

По ее словам, масштабы тестирования зависят от усилий самих муниципалитетов, а результаты пока оцениваются как неудовлетворительные.

"В Литве меньшинство муниципалитетов, тестирующих 2% жителей, а по нашему мнению - это безопасный уровень. Мы хотели бы, чтобы такой показатель был у большинства, от этого зависит освобождение жизни и открытие образовательных учреждений", – прибавила глава правительства.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 8 марта сказала, что с 15 марта режим мобильности должен измениться. Правда, планируют оставить в силе ограничения в "черных" по эпидемиологическим показателям муниципалитетах.

По данным на 10 марта, к таким относятся: Калварийский, Мариямпольский, Варенский, Шальчининкский, Швенченский, Ширвинтский, Купишкской и Висагинский муниципалитеты.

Это значит, что там показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет больше 500 случаев на 100 000 жителей .

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