Спикер парламента Литвы: сначала надо справиться с пандемией, потом уже заниматься реформами

Литва сначала должна справиться с пандемией, потом уже заниматься реформами, сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

В среду в начале весенней парламентской сессии она попросила как общество, так и депутатов прислушиваться к происходящему, проявлять доброжелательность и терпение.

"Терпение важно и в другом аспекте, связанном с работой парламента. Каждая политическая сила шла на выборы со своей программой, в которой обещала определенные вещи. Естественно, что политики хотят быстрее выполнить свои обязательства. Но в нынешней ситуации, я думаю, нужно соблюдать последовательность", – сказала она.

"Сначала надо справиться с пандемией и ее последствиями, а потом заниматься реформами. Нам не нужно дополнительное напряжение, которое только осложнит борьбу с пандемией", – продолжила спикер.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране все еще остается сложной.

С другой стороны, по словам Чмилите-Нильсен, цифры показывают, что пандемия понемногу отступает, однако, чтобы с ней справиться, нужно терпение.

Говоря о работе сейма, она подчеркнула, что парламент будет ориентироваться на качество законов.

"Наша цель - не амбициозные декларации и громоздкие обещания "создать здесь и сейчас рай на земле", а обсудить решения, четко ставя цели, рационально формулируя задачи, выбирая надлежащие инструменты. Это и будет главной задачей этой сессии сейма на четыре предстоящих месяца", - сказала она.

"Эволюционное, а не революционное правотворчество", - подчеркнула Чмилите-Нильсен.

Что касается запланированных проектах, глава парламента назвала вопрос прав человека, национальных меньшинств, защиты от насилия в ближайшем окружении.

Чмилите-Нильсен сказала, что будут рассматриваться законопроекты об узаконивании партнерства, написании личных имен и фамилий, расширении услуг для людей с недугом, снижении возрастного ценза для кандидатов в сейм.

"По всем этим инициативам мы будем добиваться максимально широкой поддержки", - сказала она.

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