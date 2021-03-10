В Литве обновляют стелмужский дуб: улучшат условия для посетителей

Государственная служба охраняемых территорий регулярно уделяет внимание памятникам природы. В ближайшее время заново отметят 650 памятников. Некоторые из них будут обновлены, например, стелмужский дуб.

Стелмужский дуб - самый известный памятник природы. Предполагают, что это самый старый дуб на территории Литвы и один из старейших дубов в Европе. Ему около 1500 лет, а может и больше.

В обхвате его ствол на высоте 1,3 м равняется 9,5 м, а у земли - 13 м. Высота дерева - 19 м.

Сейчас дуб находится за защитным забором, через который нельзя перелезать. Так защищают корни дерева, чтобы продлить его долголетие.

В соответствии с проектом, у дуба установили 4 новых деревянных подпорки, которые поддерживают опорные сучья.

Рядом с дубом установлен новый информационный стенд. Посетители могут войти в него, как в ствол дерева, ощутить размеры дуба, почитать о нем.

Для сохранения генов этого дуба из его желудей выращивают молодые деревья и высаживают в разных районах Литвы. Один правнук этого дуба растет в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, 25.

5 лет назад стелмужский дуб стал деревом года в Литве и участвовал в европейском конкурсе деревьев.

Stelmužės ąžuolas Foto: VSTT nuotr.

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