Со среды в Литве вступают в силу важные изменения

Со среды в Литве вступают в силу важные изменения: разрешается проводить уроки вождения и сдавать экзамены по вождению, а также все приезжающие должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

Решение о возобновлении экзаменов для начинающих водителей правительство Литвы приняло после проведенных акций протеста.

Правительство Литвы также планировало в среду представить поправки, регламентирующие обязательное тестирование на коронавирус инструкторов по вождению и людей, принимающих экзамены.

Однако поскольку были неясности в формулировках, этот вопрос правительство будет обсуждать 10 марта после обеда.

С 10 марта все приезжающие в Литву должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус (он должен действовать не меньше 3 суток). Эти требования не распространяются на людей, которые едут через Литву транзитом, на переболевших коронавирусом людей и привитых, а также на лиц младше 16 лет.

До сих пор тест можно было сдать, уже приехав в Литву.

Второй карантин в Литве действует до 31 марта 2021 года.

Правительство понемногу снимает действующие ограничения.

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