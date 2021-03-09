Временно приостановлена вакцинация одной серией препарата AstraZeneca

После получения информации из ведомств Австрии временно приостановлена вакцинация одной серией вакцины AstraZeneca, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

"Минздрав постоянно следит за процессом вакцинации не только в Литве, но и во всей Европе, поэтому, получив сигналы из ответственных ведомств, она всегда на них реагирует. Сегодня Государственная служба по контролю за лекарствами получила информацию из компетентного ведомства Австрии и рекомендовала временно приостановить применение серии ABV5300 вакцины AstraZeneca", – говорится в сообщении.

Австрия на этой неделе временно остановила вакцинацию вакциной AstraZeneca после того, как одна 49-летняя женщина умерла из-за нарушений со свертываемостью крови, а у другой 35-летней женщины развилась эмболия легких. В связи с этими реакциями проводится расследование, чтобы установить причинно-следственную связь".

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"Минздрав и международные эксперты подчеркивают, что объективных причин переживать или беспокоитьмя нет. Если исходить из клиничнеских данных, то тромбоэмболия не отнесена к типичным побочным явлением вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении министерства.

"Инициированный международный анализ отчетов о побочных явлениях тоже не показывает, что раньше встречались подобные случаи. Чтобы обеспечить безопасность общества и развеять сомнения, ставится целью проверить любое допущение, связанное с безопасностью вакцин", - говорится в нем.

Как сообщает Минздрав, 11 февраля в Литву была доставлена партия из 9,6 тыс. вакцин этой серии, сейчас осталось 1932 неиспользованные дозы.

В частности, вакцина серии ABV5300 была поставлена в 17 стран Европейского союза (ЕС). Сейчас применение вакцины этой серии временно приостановили Люксембург, Эстония, Греция, Австрия и Литва.

В середине января на короткое время был приостановлен процесс вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, когда Минздрав был информирован о вероятном нарушении во время транспортировки партии вакцины.

После получения официального подтверждания из представительства Pfizer в Литве о допустимости дальнейшего применения вакцины процесс вакцинации был возобновлен.

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