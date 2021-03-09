Министерство предлагает дополнить Трудовой кодекс положением о переводе зарплат на банковский счет

Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает внести поправки в Трудовой кодекс и закрепить в нем положение, согласно которому зарплаты должные переводить на банковские счета работников (если работодатель с работником не договорились иначе).

"Если зарплату выплачивают наличными, то работодателю придется не реже чем раз в год сообщать в Государственную инспекцию по труду о количестве таких договоров через содровскую систему. Мы стараемся облегчить административное бремя, чтобы информацию предоставляли только те, кто платит зарплаты наличными, раз в год и только о числе таких договоров", – сказала представитель Соцмина Вита Балюкявичене.

По ее словам, этой информацией можно будет пользоваться для проведения контрольных проверок и предположений - где может быть риск "тени".

Президент Литовской ассоциации компаний по трудоустройству Аурелия Малдутите сказала, что когда работник получает деньги наличными, он должен получать соответствующий расчет.

"Споры возникают в основном тогда, когда через какое-то время меняются документы, сам человек не получил свидетельство о выплатах. Чтобы процедура стала прозрачной, об этом нельзя забывать", – сказала специалист.

Председатель профсоюза Sandrauga Кястутис Юкнис одобрил эту идею.

"Я поддерживаю, чтобы при выплате наличных давали расчет, чтобы человек подписывался в получении денег", – сказал он.

Генсек профсоюза Solidarumas Ричардас Гаруолис сказал, что проверять работодателей, которые платят зарплаты наличными, должны чаще чем раз в год, ведь в некоторых компаниях работники меняются очень часто.

"Раз в год проводить проверку нехорошо, особенно если компания работает с украинцами, там текучка кадров очень большая. Бывает, поработают месяц, два-три и меняют работодателя, поэтому проверка раз в год - формальность. Может, подходит для литовских компаний, но там, где много иностранцев работает - не поможет", – считает Гаруолис.

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