Министр о бракованном доме в столице Литвы: будем добиваться ответственности проектировщиков

В столице Литвы 8 марта сообщили о появлении трещин в стенах многоквартирного дома. Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас намерен добиваться ужесточения ответственности проектировщиков и экспертов.

"Мы хотели бы ужесточить ответственность проектировщиков и экспертов, чтобы не принимались проекты только на бумаге без выезда на место. В новой Литве, при современном строительстве не должно быть брака", – сказал министр.

По его словам, иногда в аварийном состоянии зданий виноваты сами жители, поэтому нужно немало перемен. Он напомнил об упавшем в Лаздинай балконе.

"Если два года подряд администратор напоминает, что надо устранять аварийную ситуацию, а жители не решаются этого делать, то мы предоставим право решать такие вопросы муниципалитетам", – сказал министр.

На вопрос, кто должен взять на себя ответственность в связи с инцидентов в Пашилайчай, Гентвилас сказал, что тут надо провести тщательную оценку всех обстоятельств.

"Это сделает Вильнюсский муниципалитет через своего администратора, надо провести экспертизу всего здания. После экспертизы выяснится, есть ли существенные нарушения, есть ли возможность аварии или это только косметические моменты", – сказал министр.

"Что касается возмещения ущерба, есть ответственность подрядчика за скрытые дефекты в течение 20 лет. Для этого существует и страховка, и замороженные средства, с помощью которых можно это компенсировать. (...) При завершении строительства замораживают 5% средств, эта гарантия должна быть", – прибавил он.

Однако он подчеркнул, что "брак явный, жители уже понесли ущерб, в первую очередь - эмоциональный".

"В Литве не было землетрясения, конечно, неприятно, когда поселяешься в новом доме, а стены в нем трескаются. Мы стоим на стороне жителей, мы понимаем владельцев жилья и их эмоциональное состояние. (...) Сегодня они могут вернуться домой, такое решение принято, здание может функционировать, вопрос в том, что это за повреждения, будут ли аварии в будущем", – сказал министр.

Вильнюсский муниципалитет информировал, что дом строила компания Tadlita.

Старший советник Государственной инспекции по планированию территории и строительству Айдас Валис сказал, что экспертиза здания займет 1-3 месяца, но подчеркнул, что за это отвечает муниципалитет.

Он сказал, что дом был построен во время строительного бума, поэтому есть риск, что строительство велось при минимальных затратах.

"Многие строители злоупотребляли, спешили построить как можно быстрее при минимальных затратах", – сказал Валис.

"Мы видим тот же риск, что и с экспертами. Ведь проект уже проверяли, экспертизу проводили. Эксперты сказали, что все хорошо. Возможно надо поднимать вопрос ответственности экспертов", – продолжил он.

Валис сказал, что никаких жалоб в связи с дефектами в этом здании не поступало.

"В 2014 году в СМИ мы видели, что там какие-то трещины, передали информацию муниципалитету. (...) Проверили, везде во время осмотров технические контролеры дефекты не указывали", – заметил он.

Представитель инспекции сказал, что первое подозрение - в браке виноваты строители, подрядчики. "Вчера я сам участвовал с работниками муниципалитета, которые проводили проверку. (...) По их мнению, виной может быть и качество строительных работ", – продолжил он.

Директор компании Tadlita Стасис Шляжас сказал, что вопрос ответственности должны поднимать после экспертизы.

"Пока нет ответа специалистов, как можно о таких вещах говорить. По сути прежние комиссии выяснили, что с конструкциями все хорошо, если будут дополнительные экспертизы – установят то же самое. Ведь перед этим тоже проводили серьезные экспертизы, компетентные", – сказал Шляжас.

По его словам, компания сама заинтересована в том, чтобы здание было пригодным к эксплуатации.

"Надо осторожно говорить об этом, ведь за этим стоят жители, владельцы помещений, и у нас есть там помещения. Нам самим важно, чтобы оно было прочным, чтобы мы могли им пользоваться", – сказал Шляжас.

Напомним, что о трещинах сообщили в понедельник вечером. Из дома временно были эвакуированы все жители. Во вторник муниципалитет информировал, что здание можно эксплуатировать, а люди могут вернуться в квартиры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!