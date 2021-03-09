В Литву доставлено еще 33,6 тыс доз вакцины AstraZeneca

В Литву во вторник поступило еще 33,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, сообщило Министерство здравоохранения.

Как сообщает Минздрав, это уже пятая партия вакцины этого производителя, все дозы за два дня будут распределены между центрами вакцинации по всей Литве.

К 9 марта в стране использовано в общей сложности 52,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Литва получила уже в общей сложности 390 тыс. вакцины от COVID-19 от трех производителей - BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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