Как сообщает Минздрав, это уже пятая партия вакцины этого производителя, все дозы за два дня будут распределены между центрами вакцинации по всей Литве.
К 9 марта в стране использовано в общей сложности 52,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Литва получила уже в общей сложности 390 тыс. вакцины от COVID-19 от трех производителей - BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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