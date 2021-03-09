Евростат: спад экономики Литвы за год – один из самых незначительных в ЕС

Спад экономики Литвы в последнем квартале прошлого года по сравнению с таким же периодом год назад был одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

Валовой внутренний продукт (ВВП) за год уменьшился на 1%, меньше спад экономики был только в Ирландии - на 0,2%, рост ВВП в Люксембурге составил 1,4%.

Спад ВВП в Латвии за год составил 1,8%, а в Эстонии - 1,9%. Во всем ЕС спад экономики составил 4,6%, а только в еврозоне - 4,9%.

В 4-м квартале по сравнению с третьим спад экономики Литвы составил 0,2%, рост экономики Латвии был 1,1%, Эстонии - 2,1%.

Во всем ЕС экономический спад за квартал составил 0,5%, в еврозоне - 0,7%.

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