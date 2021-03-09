Выводы о гибели трех работников Vilniaus vandenys: виноват и работодатель и работники

Компания Vilniaus vandenys получила выводы Государственной инспекции по труду (ГИТ) и главного инспектора по труду в связи с расследованием гибели троих работников компании. Vilniaus vandenys возьмет на себя ответственность, но полностью с выводами ГИТ не соглашается.

Специалисты ГИТ констатировали, что трое работников компании 21 июля 2020 г. погибли в колодце из-за нехватки кислорода. Работники не пользовались оборудованием, которое фиксирует нехватку кислорода или скопление газов, несмотря на то, что оно у рабочих было. Специалисты ГИТ констатировали, что виноваты и работники и работодатель.

Специалисты ГИТ отмечают, что некоторые правила, действующие в компании, не отвечают регламенту безопасности труда, наблюдается недостаток внутреннего контроля, однако признают, что виной трагедии являются безответственные действия рабочих – главный слесарь и инженер сами не выполняли требования техники безопасности и не использовали средства защиты.

"Я сожалею в связи с несчастьем, еще раз искренне извиняюсь перед близкими скончавшихся за то, что не удалось спасти им жизнь. Могу еще раз повторить, что я уже говорил: вместе с командой мы делали и делаем все, чтобы подобное несчастье не повторилось. Мы уже приняли большую часть превентивных и дополнительных мер безопасности", – сказал гендиректор компании Марюс Швайкаускас.

"Заверяю, что компания не будет избегать ответственности. Но мы все же не можем полностью согласиться с выводами ГИТ и главного инспектора, – сказал он. – (...) мы считаем, главная деталь тут - у рабочих было средство безопасности - газоанализатор, но в тот день они его не использовали. Это и привело к трагическому несчастью".

Vilniaus vandenys понимает, насколько выводы ГИТ важны для семей погибших, компании и для всех, кто сталкивается с риском на работе, поэтому дополнительно обратилась в ГИТ с просьбой уточнить выводы. Это заявление компании не учли, поэтому Vilniaus vandenys не исключает возможности обращения в суд.

Однако, по словам Швайкаускаса, это решение не изменит обещание, которое было дано близким погибших в день трагедии – компания будет заботиться о них. В течение трех месяцев после трагедии Vilniaus vandenys выплачивала семьям погибших их зарплаты, компания уделяла семьям внимание по праздникам.

"Мы делаем все возможное, чтобы этот процесс не затягивался, и близкие погибших могли получить однократные страховые пособия из "Содры", – сказал Швайкаускас.

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