Versli Lietuva: на экспорт Литвы негативно повлияли цены на нефть

В связи с сокращением экспорта литовских товаров в 2020-ом году на 5,4%, агентство поощрения экспорта Versli Lietuva отмечает, что наибольшее влияние на это оказало падение цен на нефть.

По данным руководителя отдела исследований и анализа агентства Йоне Календене, реальная стоимость экспорта товаров и услуг сократилась лишь на 1,3% – это свидетельствует о том, что большое негативное влияние на экспорт оказали цены, а не объемы.

"Здесь сработали цены на нефть, которые очень сильно снизились в середине прошлого года, а литовский экспорт очень привязан к ценам на нефть", – заявила во вторник на пресс-конференции Й. Календене.

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"За вычетом энергопродуктов экспорт литовских товаров в 2020 году вырос. Еще лучшей вестью является то, что экспорт литовского происхождения вырос почти на 6%, по сравнению с 2019 годом", – подчеркнула она.

По словам аналитика, важность пяти основных промышленных секторов экспорта – инженерии, мебели, продуктов питания и напитков, древесины, химии и сельского хозяйства – в прошлом году выросла.

Она отметила, что особо успешным минувший год был для химической промышленности, экспорт которой вырос на 14,6%.

"Хотя сам экспорт химии вырос лишь на 15% и начало года не обещало ничего хорошего, во второй половине года литовским производителям повезло, и мы отмечаем интенсивный рост в секторе производства реагентов. По сути это обусловило рост всей химпромышленности, экспорт реагентов вырос в 2,5 раза", – сказала Й. Календене.

"Это важно потому, что это сектор с высокой добавленной стоимостью, сектор наук о жизни, который мы стараемся поощрять и хотим качественных изменений как во всей промышленности, так и в экспорте", – добавила она.

Также, по словам Й. Календене, особо успешным минувший год был для сельского хозяйства, экспорт которого вырос на 34,2%. Аналитик обратила внимание на то, что в 2020 году он наиболее значительно увеличивал весь экспорт Литвы.

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