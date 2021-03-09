Mэрия: эвакуация из многоэтажки в Вильнюсе отозвана, дом безопасен

Жители многоэтажного дома ул. Габиёс, что в Вильнюсе, которых в понедельник вечером эвакуировали, смогут вернуться в свои квартиры, дом безопасен для эксплуатации, сообщило во вторник Вильнюсское городское самоуправление.

"Эксперт, прибывший вчера вечером, провел тщательный осмотр, и сегодня утром представил выводы осмотра здания, в которых говорится, что дом является безопасным, а жителям рекомендуется вернуться в свои квартиры. Иными словами, эвакуация в ближайшее время будет отозвана", – цитируются в пресс-релизе слова вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.

Он также поблагодарил Департамент противопожарной безопасности и спасения "за решительность – до выводов осмотра безопасность жителей обеспечивалась посредством вывода их из здания".

По данным департамента, в понедельник около семи вечера было получено сообщение о том, что на лестничной клетке девятиэтажного дома, с седьмого этажа наверх идут трещины на лестничной клетке и в квартирах.

После прибытия спасателей на трех верхних этажах здания были отмечены деформации здания, трещины в стенах и полу.

По данным спасателей, из дома были эвакуированы все находившиеся в нем жители – 24 человека были доставлены в гостиницу на Родунес кяляс, одну женщину доставили в больницу. Оставшиеся жители ночью отправились к родственникам.

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