В Литве планируют расширить определение шпионажа до кражи тайны союзников

Планируется расширить определение шпионажа и применять ответственность за украденные в Литве тайны союзников.

Это предусмотрено в выдвинутой правительством программе задач весенней сессии Сейма.

В ней говорится, что в апреле должны быть подготовлены и зарегистрированы поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают ужесточение ответственности за шпионаж.

Планируется уточнить понятие шпионажа, чтобы оно охватывало сбор и передачу не только государственной, но и служебной тайны.

"Мы прекрасно знаем, что накопление информации враждебных разведслужб не обязательно должно быть тайным, оно может быть и для служебного использования, и информацией, которую конфиденциально передали или засекретили другие государства. Для защиты этого интереса, предусмотрено, что в случае шпионажа, объектом преступления должна считаться и государственная, и служебная тайна, и засекреченная информация, переданная зарубежным государством", – сказал BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, также планируется усилить защиту интересов партнеров в Литве.

"Литва заключила ряд договоров о хранении секретной и конфиденциальной информации других государств как член НАТО и Евросоюза. Но до сих пор нельзя обеспечить защиту интересов других стран, например, если шпионская деятельность в Литве осуществлялась бы против государства-союзника", – сказал министр.

"Согласно этим изменениям, которые планируются, будет обеспечиваться и защита интересов наших союзников в этой сфере", – подчеркнул он.

А. Анушаускас также сказал, что планируется предусмотреть ответственность за нарушение суверенитета Литвы с помощью информационных технологий.

"До сих пор ответственность за использование таких технологий не была предусмотрена", – отметил он.

Министр пока не знает, будет ли более строгим наказание за шпионаж.

Сейчас за передачу зарубежному государству или его организации государственной тайны Литвы Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет, а за такие действия по указанию зарубежного государства – от 3 до 15 лет.

Публичные призывы к нарушению суверенитета Литвы наказываются лишением свободы до 5 лет.

На минувшей неделе в Сейме была представлена оценка угроз национальной безопасности за прошлый год, проведенная литовской разведкой. В ней говорится, что вербовка жителей Литвы является постоянным процессом, а ее масштабы выросли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!