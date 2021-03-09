Житель Литвы отказался от службы в армии, чтобы не потерять хорошую работу

Глава отдела одной известной в Литве компании пытался найти законный способ, чтобы избежать службы в армии. Он не хотел потерять хорошо оплачиваемую работу и оставлять жену одну с финансовыми обязательствами.

"А это унизило бы мое достоинство", – указал вильнюсец Даргардас К.

Молодого человека призвали в армию. Он обратился в военкомат с просьбой отложить время службы. Его заявка не была удовлетворена, поскольку он не указал вескую причину. Такое решение поддержал и Минобороны Литвы, отметив, что рабочий договор во время службы в армии не может быть расторгнут, а работодатель должен будет вернуть его после армии на прежнюю должность. Кроме того, работодатель может получать субсидии на выплату зарплаты.

Вильнюсец обратился в суд, просил не только изменить постановление, но и возместить судебные издержки.

В жалобе Даргардас К. указал, что его призвали на службу в январе 2020 года. Он писал: "Утверждение министерства, что мое место останется за мной, но это лишь формальная установка, не отвечающая фактическим обстоятельствам. Я обслуживаю три региона, работодатель инвестировал в мои рабочие условия: обучал, понес другие расходы в надежде, что я долго буду работать в компании. Если я пойду в армию, на мое место придется нанимать другого человека, на его обучение также потребуются деньги, у работодателя появятся дополнительные расходы".

Он указал, что получает хорошую зарплату, которая позволяет ему жить достойно. "У меня есть основания подозревать, что после службы в армии из-за утраты компетентности я могу лишиться работы, не смогу найти другую хорошо оплачиваемую работу и без доходов не смогу содержать жилье, оплачивать другие расходы, – указал он. – Доходы моей жены небольшие, кроме того, она учится, платит за учебу, а если я пойду в армию, то все мои финансовые обязательства лягут на ее плечи".

По словам Даргардаса К., призывникам платят небольшие выплаты, которых недостаточно даже на удовлетворение минимальных потребностей.

Вильнюсец указал, что он окончил школу в 2011 году, когда служба в армии не была обязательной, поэтому он поступил учиться и нашел работу, в армии служить не планировал.

"До 26 лет меня не призывали в армию, поэтому я надеялся, что уже не призовут, – указал Даргардас, заметив, что аргументы армии противоречат принципам справедливости, разумности и пропорциональности, а также конституционным ожиданиям. – С учетом даты моего рождения я не смог бы отслужить в армии до 27 лет, при том что меня призвали в 2019 году".

Юристы армии указали, что Даргардас К. не указал, когда именно он мог бы отслужить в армии. И заметили, что работа и финансовые обязательства не могут расцениваться как необоснованно большой ущерб. Кроме того, служащим в армии ежемесячно выплачивают 140,6 евро и в конце службы - однократное пособие. В законе также нет таких установок, что после того как человеку исполняется 27 лет, его отпускают со службы, он все равно должен отслужить 9 месяцев.

Суд постановил, что все претензии и объяснения призывника - только предположения.

Хотя суд констатировал, что Даргирдас должен служить в армии, ему служить не пришлось. Он не явился на медкомиссию в ноябре 2019 года, предоставив справку о болезни.

Представители армии информировали Delfi, что с 1 января 2020 г. призывали людей 19-26 лет, а с 1 января 2020 г. вступила в силу поправка о призыве лиц с 19 до 23 лет (исключение до 26 лет действует лишь в отношении студентов). В январе 2020 г. Даргирдаса в списке призывников не было, так как он не отвечает возрастному цензу.

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