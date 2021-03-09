Процесс вакцинации в Литве буксует: видно самое слабое звено

Процесс вакцинации от коронавируса в Литве буксует, эксперты говорят, что не хватает ясной коммуникации. Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите в передаче "День на Delfi" сказала, что надеются на то, что в ближайшее время количество мест вакцинации увеличится, а сами темпы вакцинации ускорятся. По ее словам, пока процесс вакцинации более успешен в небольших муниципалитетах.

"Сейчас в Литве действует больше 81 пункта вакцинации. Каждый муниципалитет, в зависимости от обстоятельств, выбирает разные способы вакцинации. Каунас открыл большой центр вакцинации, Вильнюс прививает людей во множестве разных центров. Процесс проходит по-разному, в этом месяце планируют работу 120 мест вакцинации. Когда будет больше вакцины, темпы вакцинации ускорятся", – сказала вице-министр.

На вопрос, не вызывает ли тот факт, что почти треть приглашенных не приходит на прививки, собеседница ответила, что важно говорить об ответственности самих людей.

"Знаете, это беспокоит, но дело в том, что те, с кем договорились, приходят. Несколько лет назад было проведено исследование, проверяли, насколько жители дисциплинированы. Выяснилось, что около 20% записывались к врачам и не приходили на прием. Тут надо говорить о дисциплинированности, организация процесса - сложный момент", – сказала вице-министр.

По ее словам, мы должны убедить людей делать прививки. Наши опросы показали, что 64% жителей готовы прививаться, но неявка никак не связана с этим. Мы должны убедить сомневающихся", – продолжила она.

Профессор Арвидас Амброзайтис сказал, что важно, чтобы голос экспертов был громче голоса распространителей дезинформации.

"Никогда не удавалось привить 100% жителей. Всегда были сомневавшиеся и отказывавшиеся, это естественно. Нынешняя ситуация особая, у нас пандемия, уносящая жизни людей. Я думаю, тут не хватает просвещения общества, коммуникации, убеждения сомневающихся, ведь от их позиции будет зависеть, когда мы вернемся к нормальной жизни и когда закончится пандемия.

Большинство все же поддается влиянию выступающих против вакцинации и распространителей дезинформации, их голос слышен лучше голоса работников Минздрава и врачей.

Я прямо могу сказать, если вакцину зарегистрировало Европейское агентство по лекарственным средствам, то есть ответственное ведомство, оно оценивает результаты всех анализов и выясняет, действенна ли вакцина. Если бы вакцина не была безопасной, ее бы не зарегистрировали. Вакцина Astrazeneca безопасная, мы слишком мало акцентируем, что все 3 вакцины на 100% защищают от госпитализации, от тяжелой формы болезни и смерти. Их действенность и степень защиты от болезни разные", – сказал профессор.

Он ответил на вопрос, надо ли привитым носить маски.

"К сожалению, маски и респираторы надо носить. Сам привитый болеть не будет, но он может переносить вирус, он может быть разносчиком вируса в течение короткого времени. Поэтому нельзя говорить, что привитые могут не носить маски", – сказал Амброзайтис.

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