В Литве от коронавируса скончались два молодых человека

В Литве увеличилась смертность от коронавируса в группе молодых людей. В минувшие выходные сообщили о смерти двоих молодых людей, один из них входил в группу 20-29 лет.

Выяснилось, что смерть наступила не в выходные дни, а раньше. Об этом сообщила представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Один скончавшийся входил в группу 20–29 лет. Ему было 28 лет. Вероятно, он скончался 5 января у себя дома в юго-восточной части Литвы.

Второму скончавшемуся было 38 лет. Он умер 2 марта, дома, в Вильнюсе.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) также не располагал подробной информацией об этих случаях.

По данным НЦОЗ, нет данных о том, что у скончавшихся были хронические заболевания. По данным НЦОЗ, один скончался в Каунасском, а другой в Вильнюсском округе.

Всего в Литве в группе 20-29 лет скончались 4 человека, а в группе 30–39 лет – 19 человек.

Всего в Литве от COVID-19 скончались 3336 человек.

В группе 40–49 лет скончались 45 человек; 50–59 лет – 260 человек; в группе 60–69 лет – 544; в группе 70–79 лет – 917; в группе 80–89 лет – 1199; в группе 90–99 лет – 343; в группе 100–109 лет – 5 человек.

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