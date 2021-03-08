Экзамен по вождению в Regitrа: учеников в многоразовой маске принимать не будут

С 10 нарта 2021 года в Литве возобновляют экзамены по вождению в отделениях государственной компании Regitra. Вступают в силу новые требования безопасности. Одно из основных – ученик должен быть в респираторе.

В принятом постановлении сказано, что сдавать экзамен по вождению придется в респираторе. Респиратор не нужен только в следующих случаях (достаточно иметь другое средство защиты):

во время экзамена по теории;

при сдаче экзаменов на категории AM, A1, A2, A и B1 (для мотоциклистов);

для инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут носить респираторы (в таких случаях рекомендуется надевать щиток).

Кроме того, требуется соблюдать следующие правила: дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, если есть возможность, платить за услуги с помощью банковской карты. Перед экзаменом требуется подписать документ, подтверждающий, что они не чувствуют никаких симптомов болезни и не находятся в изоляции.

Важно знать также, что сейчас нет необходимости информировать о неявке на экзамен минимум за 24 часа. Поэтому если человек почувствовал недомогание, он может сообщить о неявке в любое время и выбрать другое подходящее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!