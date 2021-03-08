С середины марта предлагают ограничивать передвижение в самоуправлениях с плохой эпидемиологической ситуацией

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предлагает, чтобы с середины марта ограничения передвижения применялись только в самоуправлениях, в которых эпидемиологические показатели самые плохие, сообщила в понедельник на пресс-конференции председатель этой комиссии, министр внутренних дел Агне Билотайте.

Таких самоуправлений, в которых показатель заболеваемости выше 500 случаев на 100 тыс. жителей, по словам министра, 8.

Как сказала А. Билотайте, хорошая новость состоит в том, что, несмотря на послабления, "ситуация стабилизировалась и даже немного улучшается" - скорость распространения пандемии сейчас отрицательная, снизилась смертность.

Правительство до 31 марта продлило карантин. Ограничение на передвижение между самоуправлениями страны действуют до 15 марта.

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