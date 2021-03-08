Доверие иностранных инвесторов к экономике Литвы растет

Доверие действующих в Литве компаний зарубежного капитала к экономике страны в этом году превысило уровень, сохранявшийся во время первого карантина – инвесторы более позитивно оценивают бизнес-климат, сообщила Ассоциация зарубежных инвесторов Investors‘ Forum.

По оценкам ассоциации, индекс доверия литовских инвесторов за первые два месяца года – во время второго карантина – составил 1,118 балла из двух возможных. Во втором квартале 2020 года, когда был объявлен первый карантин, индекс составлял 0,909 балла.

Аналитик ассоциации Моника Габалите утверждает, что наибольшее влияние на рост индекса оказала более позитивная оценка стабильности.

"Это, на самом деле, большое изменение, имея в виду то, что с 2014 года эта сфера была одной из тех, что наиболее беспокоили инвесторов", – заявила М. Габалите на пресс-конференции.

По ее словам, 51% опрошенных инвесторов считает, что политический климат в Литве в данный момент является стабильным, а 8% – низким. Между тем, осенью прошлого года, до выборов в Сейм, показатели составляли соответственно 26 и 32%.

М. Габалите утверждает, что в данный момент 37% инвесторов надеются, что политический климат будет улучшаться, а 5% – что ухудшится. В минувшем квартале так считали соответственно 44 и 11%.

Оценка экономического положения в стране также изменилась – в данный момент 49% опрошенных инвесторов оценивают его как стабильное, а в последнем квартале прошлого года положительно его оценили 32% опрошенных.

"Хотя ожидания улучшились, у нас есть 20% инвесторов, которые выражают беспокойство, а 17% надеются на улучшения. Основная часть надеется, что ситуация останется неизменной, а число негативно оценивающих меньше, чем во втором квартале прошлого года", – сказала М. Габалите.

По ее словам, в основном негативные ожидания инвесторов связаны с заимствованиями – 27% из них считают, что возможности заимствований ухудшатся, а 8% настроены позитивно.

По сравнению с последним кварталом 2020 года, сейчас на 15% больше руководителей надеются, что зарплаты работников будут расти. Более позитивно оценивается и возможный рост количества работников – на 9% больше руководителей надеются на рост.

Опрос был проведен по заказу Investors‘ Forum в январе-феврале, в нем приняли участие представители 61 компании.

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