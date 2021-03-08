Эксперт: если люди не соблюдают ограничение мобильности, от него стоит отказаться

В Литве несколько недель количество новых случаев коронавируса росло, а сейчас нова пошло на спад. Есть ли признаки дальнейшего сокращения числа больных? Ученый Euromonitor International член независимого совета экспертов, созданного премьер-министром Ингридой Шимоните Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что лето в этом году не будет отличаться от прошлогоднего.

Он сказал, что количество новых случаев сокращается, но говорить о быстром сокращении пока рано.

"По имеющимся данным, я не могу прогнозировать быстрое снижение числа новых случаев. Сейчас примерно с 16 февраля мы стоим на месте. Показатель числа новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей ниже 250, но с 16 февраля он остается в пределах этого количества", – сказал специалист.

О мобильности жителей он сказал следующее: "Данные Google и Apple показывают, что мобильность выросла, это может быть одной из причин. С другой стороны, увеличили масштабы тестирования. Поэтому сложно пока как-то объяснить это колебание числа новых случаев".

Землис-Балявичюс заметил, что статистика смертности пока не радует.

"Мы забываем, что сейчас распространяется британский штамм. Сейчас самый большой риск - этот штамм. Может, он виной колебаниям", - сказал он.

Эксперт оценил и запрет на мобильность между муниципалитетами: "Ограничения несут пользу, если их соблюдают. Сейчас есть вопрос - насколько реально его соблюдают. У правительства есть такие данные, оно могло бы ими поделиться с обществом. (…) Если движение выросло, значит люди не соблюдают ограничения. А если не соблюдают, то оно не имеет смысла".

По словам Землиса-Балявичюса, если жители по-прежнему соблюдают запрет, это может способствовать снижению распространения британского штамма.

По данным Департамента статистики, Литва до сих по находится в сценарии В (C), когда наступит улучшение, сказать сложно.

Эксперт прогнозировал, что летом мы будем жить свободнее.

"Да, я считаю, надо учитывать сезонность, процесс идет, пусть и незаметно, это должно помочь. (...) Люди критикуют, говорят, будем с вирусом жить вечно, но я не вижу причин, по которым мы летом не сможем жить, как минувшим летом", – сказал специалист, заметив, что единственный риск - британский штамм.

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