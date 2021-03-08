Коронавирус в Литве: 213 новых случаев, 8 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 213 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,7 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 430 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 188 245 человека, декларированы 143 944 выздоровевший.

Статистически в настоящее время больны 7024 человек, декларированное число больных составляет 51 325.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней.

После этого срока человек считается выздоровевшим. По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3336 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6698 смертей.

За минувшие сутки было проведено 2752 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 138 036.

Кроме того, за сутки проведено 54 антигенных тестов. В целом их выполнено 36 994.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины никто не был привит, второй дозой привит один человек.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 210 179 человек, обеими дозами – 85 815 человека.

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