Весна в Литву не спешит: в начале недели будет холодно и солнечно

В понедельник погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. По небу будут плыть серые облака, но время от времени из-за них будет выглядывать солнце.

На востоке и на севере страны пройдет небольшой снег. Будет скользко, поскольку температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Немного успокоится ветер.

Во вторник в Литву придет зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Ожидается гололед. Будет дуть западный ветер. Ночью ожидается 4–9 градусов мороза, местами до 11 градусов ниже нуля. Днем от двух градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В среду ночью приблизится малоактивный атмосферный фронт, особых осадков не ожидается. Ночью будет 3–8, у моря 0–2 градуса мороза, ветер ослабеет. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки. Местами мокрый снег. Усилится западный ветер. Воздух прогреется до 0-4 градусов тепла.

В ночь на четверг местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром ожидается гололед. Будет 2–7 градусов мороза. Будет дуть сильный ветер. Ожидаются осадки, в основном в виде снега. Местами прогнозируют вьюги. Будет 0–5 градусов тепла.

В пятницу Литва окажется в южной части циклона. Порывы ветра ночью будут достигать 15–18 м/с, днем 16–21 м/с. Осадки ждут самые разнообразные - ночью снег, мокрый снег переходящий в дождь, а днем в основном дождь. Ночью от 1 lградуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.

В выходные ожидается порывистый ветер, но уже не такой сильный, как в пятницу. Ожидаются осадки, температура будет такой же, как в пятницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!