Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен

Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям. Хотя конца карантина еще не видно, некоторые литовцы уже планируют летний отпуск. Инга Аукштуолите, руководитель отдела маркетинга по связям с общественностью Tez Tour, рассказала в передаче "День на Delfi" о том, безопасно ли людям покупать билеты в путешествия и чего ожидать в будущем.

"Даже с учетом этого периода, когда мы можем понемногу запускать первые полеты и хотя бы частично возобновить определенные программы полетов, 13 марта исполнится почти год, как мы закрыты. Вот уже почти год мы живем в карантине, надеемся, что следующее лето будет более свободным для путешественников и что мы не только научились жить в условиях карантина, но и что вакцинация, "зеленые паспорта" помогут.

Страны, ориентированные на туризм, предоставят определенные решения, которые будут более благоприятными и безопасными для путешественников. Мы видим, что путешественники планируют поездки и уже достаточно активно бронируют европейские курорты, конечно, Турция - номер один, поскольку летом большая часть населения выбирает это направление", - говорит специалист.

Правда, большой уверенности относительно будущего нет, потому что еще не ясно, как изменится ситуация не только в Литве, но и в других странах.

"Однако остается неясным, как изменится ситуация в мире, сколько еще волн будет у нас. Мы уже слышим, что в некоторые страны пришла третья волна. Неуверенность естественна, но вакцинация вселяет оптимизм. Конечно, ожидать, что большинство путешественников будут вакцинированы летом, вероятно, не стоит, но мы видим, что большая часть людей, которые заболели или имеют иммунитет, уже путешествуют, и они не боятся. Мы, конечно, не уверены в будущем, не только в путешественниках, но и в распространении или прекращении болезни".

Призывают не бояться путешествовать

На вопрос о том, хорошее ли сейчас время для планирования поездок, специалист заверила, что каждый евро, потраченный путешественником на поездку, застрахован, поэтому люди могут отдыхать спокойно.

"Я думаю, что мы многому научились за эти годы как у туроператоров, так и в результате значительных инвестиций в информирование клиентов, и путешественники, откладывающие мероприятие, с такой же вероятностью откладывают поездку по мере необходимости. Мы даем и дадим все условия на случай, если произойдет плохой сценарий. Опять же, возвращаемся к тому, что со всеми путешественниками, подавшими прошения по поводу несостоявшихся поездок, уже рассчитались.

Теперь мы делаем быстрые предложения на другую дату, можем изменить направление поездки. Мы извлекли уроки, мы готовы ко всем сценариям. А отдыхать путешественники могут спокойно - несмотря ни на что, там мы не только готовы предоставить путешественникам все возможности, но и имеем все гарантии. Каждый евро, потраченный путешественником, застрахован, и у нас есть свои обязательства".

Видит предпосылки для роста цен

На вопрос о том, что будет с ценами, женщина также подчеркнула, что это все еще сложно предсказать, но есть предпосылки для роста цен.

"Трудно предсказать, как изменятся цены. В любом случае работа отелей будет ограничена, нельзя будет разместить сто процентов людей, по мере возникновения дополнительных требований безопасности окончательная цена обязательных тестов повышается.

Мы видим тенденцию к подорожанию путешествий, но трудно предсказать, каким будет лето, какой будет конкурентная среда, каковы будут предложения, каковы будут конкурентные преимущества того или иного туроператора".

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