У Голландского колпака - толпы клайпедчан: машины припаркованы прямо на обочине

Удивительной красоты природный памятник в Клайпедском районе - утес Голландский колпак - снова стал центром притяжения после того, как был ослаблен карантин и правительство разрешило клайпедчанам сюда приезжать. В последнее время здесь гуляют влюбленные пары, семьи и путешественники, жаждущие эксклюзивного отдыха и морской терапии.

Автомобили уже вторые выходные не помещаются на стоянке и оставляются прямо на обочине дороги.

"Наконец, снова происходит движение. Когда клайпедчанам запретили приезжать в Клайпедский район, здесь было очень скучно. Движения не было, было очень скучно. Приятно снова видеть улыбающиеся лица. Отрадно, что торговля также оживилась", - сказал бизнесмен, торгующий кофе, чаем и легкими закусками рядом с Голландским колпаком.

Живиле, которая гуляла со своим парнем, рада, что здравый смысл возобладал, а представители правительства, тем не менее, предоставили жителям Клайпеды возможность полюбоваться этим чудесным уголком природы в Клайпедском районе.

"Сидеть дома в четырех стенах около четырех месяцев - ненормально. Непонятно, почему карантин может продолжаться так долго. В каких книгах научной литературы вы читали о таком длительном карантине?"- задала она риторический вопрос и вскоре добавила: "Конечно, полезно сходить на море, подышать йодом, почувствовать ароматы сосен и насладиться лучами весеннего солнца. У Голландского колпака всегда прекрасный вид на закат. Здесь можно увидеть много романтиков", - сказала Живиле.

Молодая семья с двумя маленькими детьми сказала, что запирать их детей в многоквартирном доме было бы неправильно и вредно.

"Детям необходимо движение, физическая активность. Часто гуляем по морскому берегу, любуемся утесом Голландского колпака, закатом. У нас есть уникальный уголок, почему бы не насладиться им, получить положительные эмоции? Особенно в это время, когда все вокруг злые и раздражительные из-за карантина. Эмоциональное состояние и физическая активность человека имеют огромное влияние на здоровье. По крайней мере, каждый день, проходя 5-6 километров на свежем воздухе, мы стараемся укрепить нашу иммунную систему", - подчеркнули клайпедчане. Они напомнили заявление ученых о том, что риск заражения коронавирусом на открытом воздухе на безопасном расстоянии очень низок.

"Мы стараемся не приближаться к группам людей. Мы уходим ото всех. А если мы уже собираемся сфотографироваться на - надеваем маски. Другие люди здесь часто делают то же самое. Безопасность превыше всего. Все нужно делать умеренно и с умом, тогда проблем не будет", - подчеркнули они.

Правда, во время первой волны коронавируса весной 2020 года власти Клайпедского района закрыли проход к Голландскому колпаку полосами СТОП и не разрешили людям собираться здесь. Те, кто не соблюдали правила, были оштрафованы на 250 евро (в первый раз) и 500 евро (во второй раз).

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