Об этом договорено на встрече министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса в Украине с министром этой страны Юрием Витренко, сообщило Министерство энергетики.

"БелАЭС - это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

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Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

Д. Крейвис на этой неделе сказал, что о блокаде БелАЭС в ближайшее время намерен поговорить с представителями правительств Украины, Польши и Латвии.

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