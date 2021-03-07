В Литве за минувшие сутки выявлено 390 новых случаев коронавируса, 6 человек скончались.
Статистика:
390 - количество новых случаев за минувший день
437 - среднее суточное количество новых случаев за последние 7 дней
202 214 - общее количество случаев коронавируса (из них лабораторно подтверждено: 196 034)
6885 болеют (декларировано: 51 134)
188 191 выздоровели (декларировано: 143 942)
7138 умерли.
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