Из Беларуси в Литву снова пытались ввезти большое количество нелегальных сигарет

В начале этой недели на границе с Беларусью снова была задержана крупная партия контрабандных сигарет. Таможенники обнаружили ее в тягаче, на котором в Литву везли древесину. Выяснилось, что среди "досок" оборудованы тайники, а в них 640 коробок с сигаретами (на сумму больше миллиона евро).

В ночь на вторник, около 24 ч., в Райгардас приехал гражданин Беларуси, который декларировал 22 тонны досок. Однако у таможенников вызвал подозрения как сам груз (древесину традиционно используют для маскировки сигарет), так и маршрут груза – доски транзитом через Литву везли в Эстонию.

Было решено проверить груз с помощью рентгена, но в Райгардасе такой возможности не было, поэтому тягач с охраной отправили в Медининкай. Проверка подтвердила подозрения. В ангаре разобрали груз, где и выяснилось, что доски - только прикрытие: внутри полуприцепа были тайники с 320 000 пачек белорусских сигарет Fest, NZ и Minsk (на сумму 1,14 млн. евро).

Начато расследование.

Груз и тягач задержаны, водителя суд разрешил на месяц взять под арест.

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