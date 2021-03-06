В Литве состоялся протест деятелей искусства

В Вильнюсе состоялась мирная акция протеста "Идущая выставка". Ее участники с произведениями искусства в рука шли от Святых ворот к Кафедральной площади. Участники акции своим протестом хотели показать властям, что полугодовая стагнация измучила сектор культуры, они просят пересмотреть действующие ограничения. Участники акции считают, что неадекватно держать культурные учреждения на замке. Деятели искусства напоминают, что в Литве действуют большие магазины – значит, могут работать и галереи – там безопаснее, поток людей меньше.

Акцию протеста организовали Кристина Алсите, Года Лукайте и Аделе-Лепа Каунасйте. Они сказали, что целью было обратить внимание на ограничение распространения творческой деятельности и связанные с этим проблемы.

В Литве неоднократно говорили о возможности открыть музеи и галереи, но пока эта проблема не решена.

6 марта в Литве вступило в силу принятое правительством решение об освобождении некоторых видов деятельности на свежем воздухе.

Работают в Литве только те галереи, в которых есть магазины.

Участники протеста сказали, что хотят обратить внимание на профессиональное искусство, его недоступность во время карантина.

Художник Андрюс Макарявичюс сказал, что художникам, как и другим представителям мира искусства, сейчас нелегко, а мирные протесты - лучше протестов на софе.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что недовольство деятелей искусства понятно.

"Я слышу тех, кто сегодня вышел на улицу со своими произведениями в руках, и тех, кто тихо переживает разочарование из-за невозможности заниматься своей деятельностью", – сказал министр.

"Я также слышу желание общества получить больше качественного досуга. У нас единые цели – поэтому на следующей неделе мы обсудим решения, которые помогли бы безопасно открыть музеи и галереи", – сказал Кайрис.

Он также призвал все пользоваться возможностью и проверяться на COVID-19.

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